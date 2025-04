Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) a lancé, mercredi, en partenariat avec le projet “Qawafel”, un appel à la candidature pour la sélection des entreprises qui participeront à la 25ème édition du salon international dédié au secteur médical et de la santé en Afrique de l’Est “MEDEXPO 2025”, lequel sera organisé, du 14 au 16 mai 2025, à Nairobi, au Kenya.

D’après le Cepex, MEDEXPO 2025 réunira des professionnels de la santé, des fabricants d’équipements médicaux, des distributeurs et des investisseurs du monde entier. Les entreprises tunisiennes qui veulent prendre part à ce Salon, avec un stand gratuit, peuvent déposer une demande de participation, via le lien suivant : httpss://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3dkRRvbOwdmWEKClHra-ifLxdN3GA8uOSPiRKKe6iJi-FqQ/viewform?usp=header , au plus tard le 13 avril 2025.

“Les entreprises qui seront sélectionnées, dans le cadre de cet appel à candidatures, bénéficieront de sessions de formation pour préparer leur participation et d’un programme de rencontres professionnelles et institutionnelles en marge du salon”.

A rappeler que “Qawafel”, projet d’appui à l’internationalisation des entreprises tunisiennes à l’échelle du continent africain, s’attèle à appuyer et financer la participation d’entreprises à des événements d’ampleur internationale. L’objectif est d’améliorer l’attractivité, la visibilité et la présence de la Tunisie sur le continent, dans quatre pays cibles notamment le Kenya, la Mauritanie, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Le projet se concentre sur cinq secteurs d’activité à fort potentiel d’export, à savoir les BTP, l’industrie pharmaceutique et la santé, l’éducation et l’enseignement supérieur, l’agroalimentaire, et le numérique.