Le Secrétariat de l’OMC suit de près et analyse les mesures annoncées par les États-Unis le 2 avril 2025. De nombreux membres nous ont contactés et nous échangeons activement avec eux pour répondre à leurs questions concernant l’impact potentiel de ces mesures sur leurs économies et sur le système commercial mondial.

Les récentes annonces auront des conséquences substantielles sur le commerce mondial et les perspectives de croissance économique. Bien que la situation évolue rapidement, nos premières estimations suggèrent que ces mesures, combinées à celles mises en place depuis le début de l’année, pourraient entraîner une contraction d’environ 1 % du volume du commerce mondial de marchandises cette année, ce qui représente une révision à la baisse de près de quatre points de pourcentage par rapport aux projections précédentes. Je suis profondément préoccupée par cette diminution et par le risque d’escalade vers une guerre tarifaire, avec un cycle de mesures de représailles entraînant des baisses supplémentaires du commerce.

Il est important de se rappeler que, malgré ces nouvelles mesures, la grande majorité du commerce mondial continue de se faire selon les termes de la Nation la Plus Favorisée (NPF) de l’OMC. Nos estimations actuelles indiquent que cette part s’élève à 74 %, en baisse par rapport à environ 80 % au début de l’année. Les membres de l’OMC doivent rester unis pour préserver ces acquis.

Des mesures commerciales de cette ampleur peuvent avoir des effets de détournement commercial importants. J’appelle les membres à gérer ces pressions de manière responsable pour éviter que les tensions commerciales ne se propagent davantage.

L’OMC a été créée pour jouer un rôle essentiel en de tels moments : en tant que plateforme de dialogue, pour éviter l’escalade des conflits commerciaux et soutenir un environnement commercial ouvert et prévisible. J’encourage les membres à utiliser ce forum pour dialoguer de manière constructive et rechercher des solutions coopératives.

(Source: OMC)