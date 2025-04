Les cours du pétrole s’enfoncent, vendredi, le Brent, référence en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, plongeant au plus bas depuis 2021, plombés par la dernière salve de droits de douane américains et l’annonce surprise d’une hausse de la production de l’Opep+.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, chutait de 2,97 % à 68,06 dollars, au plus bas depuis décembre 2021.

Le cours de son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, s’enfonçait de 3,12 % à 64,86 dollars, au plus bas depuis mai 2023.