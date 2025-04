« La Tunisie est résolue à renforcer sa position en tant que force économique émergente dans la région, notamment à travers les réformes employées et les efforts déployés pour la construction d’un nouveau modèle économique global, ainsi que la valorisation de son emplacement comme destination favorable aux affaires pour les investisseurs », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti.

Il s’exprimait lors de sa visite en Suède, où il a présidé, mercredi, l’ouverture des travaux du Forum d’Affaires Tuniso-Suédois.

« Grâce à sa participation à des groupes économiques importants tels que le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et du Sud (COMESA) et la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (AfCFTA), la Tunisie offre une excellente opportunité pour les entreprises suédoises qui souhaitent étendre leurs activités aux marchés africains », a indiqué le ministre, cité dans un communiqué publié mercredi par le département sur sa page officielle facebook.

La coopération avec les entreprises suédoises, reconnues pour leur expertise et leur leadership mondial en matière d’innovation et de durabilité, contribuerait à accélérer la croissance de la coopération bilatérale au bénéfice des deux pays, a-t-il souligné.

Mohamed Ali Nafti a rappelé le succès des entreprises suédoises opérant en Tunisie, soulignant que grâce à sa position stratégique au carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, la Tunisie offre une plateforme pour le commerce et l’investissement aux entreprises suédoises cherchant à se développer à l’international. Il a exprimé son aspiration d’augmenter le nombre d’entreprises suédoises actives en Tunisie jusqu’à cent entreprises dans les années à venir.

À cette occasion, Nafti a salué le rôle assuré par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie “CONECT” et l’organisation “Business Sweden” pour l’organisation du forum d’Affaires Tuniso-Suédois qui contribue, a-t-il ajouté, à renforcer les liens entre les acteurs économiques des deux pays et à favoriser le développement des échanges commerciaux et des opportunités de partenariat entre la Tunisie et la Suède.

De son côté, le Secrétaire d’État suédois aux Affaires Etrangères, chargé du climat et de l’environnement, a évoqué le forum économique tenu en Tunisie en novembre 2024, qui a réuni les pays d’Europe du Nord pour explorer des opportunités de partenariat prometteuses.

Il a réaffirmé la volonté de la Suède de renforcer la coopération avec la Tunisie afin de bien exploiter les opportunités existantes pour développer la coopération économique et diversifier les secteurs d’investissement communs, notamment dans des domaines prometteurs tels que les énergies renouvelables, l’économie verte, la numérisation et les télécommunications.