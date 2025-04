Après treize éditions dans la Cathédrale de Carthage et sept années d’absence, le festival E-FEST revient pour une nouvelle version 2025 -musiques actuelles et cultures numériques- E-FEST Camp qui se tiendra du 11 au 13 avril à Ksar El Ferch, à Ghomrassen, dans le gouvernorat de Tataouine.

A l’initiative de l’association Echos Electrik, cet événement, organisé grâce à la collaboration de l’Association de sauvegarde du patrimoine de Ghomrassen, en partenariat avec le gouvernorat de Tataouine et des commissariats régionaux des affaires culturelles du tourisme de Tataouine, est mis en œuvre avec le soutien du Fonds Arabe pour les Arts et la Culture (AFAC), de la Direction du Développement et de la Coopération de la Suisse (DDC), du programme Tounes Wijhetouna, financé par l’Union Européenne, ainsi que de l’Institut français de Paris et de la Ville de Paris, selon le site du festival.

E-FEST Camp 2025, propose pendant trois jours une série de concerts avec la participation de plus de 50 artistes, DJ et formations musicales venus de plus de dix pays : Tunisie, France, Egypte, Algérie, Turquie, Etats-Unis, Maroc, Soudan, Ouganda, Mauritanie et Iran avec un vaste programme de rythmes et de répertoires: électro, hip hop, rock expérimental, chants griots sahraoui, électro stambeli etc. Des workshops notamment d’initiation au podcast, à la réalité virtuelle et à la réalisation de performances numériques, des ateliers interactifs et participatifs avec les jeunes portant notamment sur les possibilités esthétiques du son, de la lumière et de la vidéo ainsi que des résidences d’artistes et des rencontres d’expressions citoyennes sur des sujets liés entre autres aux thématiques de l’environnement, de l’éducation, de l’immigration, de l’intelligence artificielle sont au programme. Outre l’installation de tentes, le festival offre aux festivaliers de vivre l’expérience de l’hébergement chez l’habitant notamment dans la village de Chenini.

En investissant cette région, le festival ambitionne, selon les organisateurs, de laisser une empreinte durable : révéler la beauté du site et de ses habitants, créer des connexions inédites et stimuler la créativité. De plus, l’intégralité des recettes de la billetterie sera consacrée à la restauration de Ksar El Ferch, afin qu’il retrouve sa splendeur d’antan.

Ksar El Ferch, est considéré comme le plus grand ksar de la région de Tataouine au sud-est tunisien. Avec une superficie de plus de treize mille mètres carrés, il a historiquement joué le rôle de marché et de lieu d’échange entre les tribus, en plus de sa fonction initiale de grenier. Construit au XXème siècle, il est devenu aujourd’hui une destination touristique et culturelle en accueillant diverses manifestations dont le Festival du Tambour (percussion) de Ghomrassen, organisé chaque mois d’octobre.