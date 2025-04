Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, en visite de travail les 1er et 2 avril, en Suède, à l’invitation de son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, a rencontré, en marge de cette visite, des membres de la communauté tunisienne.

Il a, à cette occasion, insisté sur l’importance du rôle des Tunisiens établis à l’étranger dans “la contribution aux efforts nationaux pour le développement et la promotion de l’image de la Tunisie à l’étranger”, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié mercredi.

Le ministre a, lors de cette rencontre, qui a réuni en particulier des étudiants et des compétences tunisiennes résidant en Suède et au Danemark, réaffirmé l’engagement de son département à “continuer d’améliorer la qualité des services fournis par les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger.”

Il a, dans ce sens, passé en revue “les différentes initiatives lancées pour moderniser les services consulaires fournis aux membres de la communauté tunisienne, initiatives qui concerneront également la Suède et le Danemark.”