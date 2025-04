Face à un adversaire supérieur dans tous les compartiments du jeu, l’Espérance Sportive de Tunis a cédé (0-1) sur la pelouse des Mamelodi Sundowns, en quart de finale aller de la Ligue des champions africaine. Un score qui aurait pu être plus lourd… mais qui laisse une infime marge de manœuvre pour le retour à Radès.

Le duel tant attendu entre deux géants du football africain a tourné court. À Pretoria, les Sang et Or n’ont pas existé face à une équipe sud-africaine en pleine maîtrise. Dès les premières minutes, les Sundowns ont imposé leur tempo et privé l’Espérance de ballon. Résultat : 15 % de possession tunisienne et aucun tir cadré en première période.

Dès la 3e minute, Mokoena mettait à l’épreuve Moez Ben Said, contraint de multiplier les parades pour maintenir l’équilibre. La défense tunisienne a plié à la 53e minute : un centre millimétré d’Arthur Sales trouvait Adams, dont la remise profitait à Peter Shalulile, buteur implacable.

Les changements opérés par le coach Kenzari — avec les entrées de Teka, Jebali et Rodrigo Rodrigues — n’ont pas inversé la tendance. Les Tunisiens, timides offensivement, ont davantage tenté de limiter la casse que de revenir au score. Le retour de blessure d’Achref Jabri n’a rien apporté, tant l’Espérance semblait sans solution.

Malgré cette défaite, tout n’est pas perdu. Le score reste maigre, et le retour à Radès pourrait offrir un tout autre visage, à condition de hausser nettement le niveau. Pour espérer renverser la vapeur, l’Espérance devra assumer plus de risques, retrouver de la créativité et compter sur un leader offensif capable de faire la différence.