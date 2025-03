L’or s’est envolé à des sommets inédits cette semaine, les investisseurs se ruant sur cette valeur refuge avant l’entrée en vigueur de surtaxes douanières américaines la semaine prochaine.

L’or a grimpé vendredi à un nouveau pic historique de 3.085,96 dollars l’once, après avoir déjà battu son record la veille.

Vers 14H25 GMT, l’once d’or se négociait à 3.082,79 dollars, contre 3.022,15 dollars sept jours plus tôt à la clôture.

“L’écart de prix entre l’or sur le Comex” de New York et celui “à Londres s’est à nouveau creusé”, l’or américain s’échangeant encore plus haut, car ces taxes douanières “pourraient également affecter les importations d’or en provenance du Canada”, selon des analystes.

Aux inquiétudes géopolitiques et économiques, s’ajoutent les achats de lingots d’or et d’argent par les banques centrales pour remplir leurs réserves.

Pour ces mêmes raisons, l’argent s’approche de son plus haut niveau depuis 2012, et s’échangeait vendredi à 34,40 dollars l’once.

Le cours du cuivre est en légère baisse cette semaine après s’être hissé à son plus haut niveau depuis juin 2024 à la Bourse des métaux de Londres (LME) et à son record à New York sur fond de droits de douane aux Etats-Unis.

Sur le LME, une tonne de cuivre coûtait 9.830 dollars vendredi, contre 9.855,50 dollars sept jours plus tôt à la clôture.

Les cours du cacao sont restés presque immobiles cette semaine, la crainte d’une réduction de la production en Côte d’Ivoire étant contrebalancée par les prévisions de demande réduite.

La tonne de cacao pour livraison en mai valait 6.202 livres vendredi à Londres, contre 6.072 livres une semaine plus tôt en fin de séance.

A New York, la tonne pour livraison le même mois s’échangeait à 7.973 dollars, contre 7.765 dollars vendredi dernier à la clôture.