Le Fonds international pour la diversité́ culturelle (FIDC) a lancé son 16ème appel à̀ projets destiné à financer des projets dans sept secteurs spécifiques : Audiovisuel/Cinéma Design, Arts numériques, Musique Arts de la scène, Edition et Arts visuels.

La date limite de soumission des projets est le 21 mai 2025 (12h00, heure de Paris). La demande de financement et les documents complémentaires doivent être en anglais ou en français, peut-on lire dans l’appel à projets publié, le 19 mars courant, sur le site de l’Unesco.

Cet appel est ouvert aux autorités et institutions publiques des pays éligibles, aux organisations non gouvernementales (ONG) des pays en développement Parties à la Convention de 2005, ainsi que les organisations internationales non gouvernementales (OING) enregistrées dans ces pays.

Les projets doivent être mis en œuvre exclusivement dans et/ou bénéficier aux pays éligibles. Les projets soumis par les organisations internationales non- gouvernementales (OING) doivent bénéficier au moins à deux pays éligibles et démontrer que le projet aura un impact sous régional, régional ou inter-régional.

A travers un processus ouvert et compétitif, le FIDC finance des projets innovants d’un montant maximum de 100 000 dollars, mis en œuvre sur une période de 12 à 24 mois. Les projets sont évalués en fonction de leur pertinence, de leur faisabilité, de leur capacité de gestion financière, ainsi que des résultats escomptés.

La mise en œuvre des projets sera à partir d’avril 2026 (Après approbation du projet par le Comité́ intergouvernemental en février 2026).

Pour en savoir plus, les parties éligibles peuvent consulter le site de l’Unesco à partir du lien suivant :

Le Fonds international pour la diversité́ culturelle (FIDC) est l’un des instruments clés de la coopération et de l’assistance internationales de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité́ des expressions culturelles (2005). Son objectif est de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique dans les pays en développement qui sont Parties à la Convention de 2005 en renforçant leurs moyens pour créer, produire, distribuer et permettre l’accès à une offre diversifiée de biens et services culturels.

En étant un fonds multi-donateur, le FIDC favorise la promotion de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud, tout en contribuant à̀ l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l’Egalité des genres et la réduction de la pauvreté́.

Depuis 2010, le FIDC a investi 12,6 millions de dollars des Etats-Unis dans 164 projets dans 76 pays pour soutenir l’économie créative et favoriser une croissance économique inclusive et durable. Ces projets couvrent un large éventail de domaines, allant du développement et de la mise en œuvre des politiques culturelles, au renforcement de la formation professionnelle et l’entrepreneuriat culturel, l’accès à̀ de nouveaux marchés ainsi que la participation et l’accès à la vie culturelle.

La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité́ des expressions culturelles (2005) est un instrument normatif international qui reconnaît le droit souverain des États à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et mesures visant à̀ soutenir l’émergence de secteurs culturels dynamiques et diversifies.