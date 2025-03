La Fédération internationale de football a annoncé, mercredi, dans un communiqué, l’attribution d’une prime allant jusqu’à 125 millions de dollars (115 millions d’euros), pour le vainqueur de la Coupe du monde des clubs (14 juin-13 juillet aux Etats-Unis).

La Fifa, qui avait déjà divulgué début mars une dotation globale d’un milliard de dollars (925 millions d’euros) pour ce nouveau format du Mondial des clubs, a détaillé la répartition des sommes pour les 32 équipes participantes.

Le représentant tunisien dans la compétition, l’Espérance sportive de Tunis touchera 9,55 millions de dollars (environ 30 millions de dinars tunisiens).

Au total 475 millions de dollars seront distribués au titre de la performance sportive et 525 millions de dollars au titre de la participation.

En additionnant toutes les primes de résultat tout au long de l’épreuve, la formation qui sortira victorieuse de la compétition au terme des sept matches disputés pourra ainsi recevoir jusqu’à 125 millions de dollars.

L’Europe se taille la part du lion au niveau des primes de participation puisque les clubs du Vieux Continent toucheront chacun entre 12,81 et 38,19 millions de dollars, les sommes exactes pour chaque club européen étant établies selon des critères sportifs et commerciaux.

Les formations d’Amérique du Sud recevront chacune 15,21 millions de dollars de primes de participation alors que celles de la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, de l’Asie et de l’Afrique toucheront 9,55 millions de dollars et le seul représentant de l’Océanie (Auckland City) 3,58 millions de dollars.

“Le modèle de distribution (…) représente la plus grosse dotation jamais attribuée à une compétition comprenant une phase de groupes et une phase à élimination directe”, a salué le président de la Fifa, Gianni Infantino, cité dans le communiqué de l’instance.

“En plus de la dotation prévue pour les clubs participants, un programme de solidarité sans précédent sera mis en place avec pour objectif de redistribuer un montant additionnel de 250 millions de dollars dans le football aux quatre coins de la planète”, a ajouté le dirigeant qui précise que “toutes les recettes (de l’épreuve, ndlr) seront redistribuées au football de clubs”.

“Les réserves de la Fifa – qui sont mises de côté aux fins du développement du football mondial via nos 211 associations membres – ne seront quant à elles pas sollicitées”, a poursuivi Gianni Infantino.