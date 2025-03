L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé un appel à contribution pour l’élaboration d’une étude stratégique visant à renforcer le rôle de la culture et du patrimoine dans la lutte contre les défis environnementaux liés au changement climatique, et à préserver l’identité culturelle dans les États membres de l’ICESCO.

Cet appel concerne les chercheurs, experts et spécialistes dans les domaines de la préservation du patrimoine culturel et des études sur l’impact du changement climatique sur la culture.

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 31 mars 2025, indique l’Organisation dans un communiqué publié le 7 mars courant.

La langue principale de l’étude est l’anglais, avec une traduction ultérieure prévue en arabe et en français.

L’étude sera finalisée et prête à être publiée en septembre 2025.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur Curriculum Vitae (CV) à l’adresse électronique : heritage@icesco.org, accompagné d’un résumé de 300 mots maximum expliquant leur contribution potentielle à l’étude, ainsi qu’une lettre d’intention motivant leur participation.

Pour plus de détails et pour télécharger les documents relatifs à l’étude stratégique, veuillez consulter les liens suivants :

httpss://icesco.org/wp-content/uploads/2025/03/Strategy-of-the-Islamic-World-to-Enhance-the-Role-_250304_111834.pdf

httpss://icesco.org/wp-content/uploads/2025/03/Call-for-Participation-in-the-Preparation-of-a-Str_250304_111907.pdf

Cette étude stratégique ambitionne d’établir un équilibre durable entre le progrès technologique et la préservation du patrimoine culturel, en mobilisant les technologies modernes et l’intelligence artificielle pour développer des solutions innovantes permettant d’atténuer les effets croissants du changement climatique, de faire face aux menaces qui en découlent et d’explorer les mesures efficaces à adopter en la matière.

La culture et le patrimoine (naturel et culturel) sont parmi les éléments les plus distinctifs des sociétés. Avec l’accélération des transformations environnementales et l’exacerbation du changement climatique, la protection et la gestion de ce patrimoine sont devenues vitales pour maintenir l’identité culturelle des générations actuelles et futures, peut-on lire dans l’introduction relative à cette étude stratégique pour renforcer le rôle de la culture et du patrimoine face aux défis climatiques.

Au milieu des défis environnementaux croissants auxquels le monde est confronté, il y a un intérêt croissant pour la protection des biens culturels et patrimoniaux, car ils sont devenus des piliers essentiels de l’identité nationale et de la cohésion sociale. Dans ce contexte, les institutions culturelles jouent un rôle essentiel pour relever les défis du changement climatique et sauvegarder la culture et le patrimoine pour les générations actuelles et futures.

La stratégie du monde islamique visant à renforcer le rôle de la culture et du patrimoine face au changement climatique est une réponse directe à ces défis mondiaux. Face aux menaces persistantes du changement climatique, les institutions culturelles sont chargées de protéger les biens patrimoniaux, de sensibiliser à leur importance et de promouvoir le dialogue culturel pour renforcer la solidarité et la coopération internationales.

La stratégie consiste en un ensemble d’étapes et de mesures visant à renforcer le rôle de la culture et du patrimoine dans la lutte contre le changement climatique et à fournir des solutions durables pour leur protection et leur gestion, en particulier en ce qui concerne les politiques culturelles durables.

Ceci s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’ICESCO sur l’importance d’intégrer un objectif lié à la culture dans les Objectifs de Développement Durable. La stratégie adopte une gamme de méthodes et de technologies qui combinent innovation et traditions culturelles pour sauvegarder le patrimoine face aux défis climatiques.