La situation critique de l’eau dans le gouvernorat de Kébili, résulte de deux causes principales : d’une part, l’obsolescence et la détérioration des réseaux d’irrigation dans les oasis publiques, couvrant environ 11 mille hectares, et d’autre part, l’extension incontrôlée du nombre de puits dans les zones privées, s’étendant sur plus de 30 mille hectares.

Le chef du département des zones irriguées au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Mohamed Ben Mabrouk a souligné, samedi, à l’Agence TAP, que la gravité de la situation de l’eau dans la région, est mise en évidence par plusieurs indicateurs, parmi lesquels, le dépassement de 230% de la consommation des ressources en eau disponibles au niveau du gouvernorat, et plus de 300% pour la nappe phréatique.

Ben Mabrouk a souligné que les méthodes d’irrigation traditionnelles, encore utilisées par de nombreux agriculteurs, telles que l’irrigation par immersion des bassins, sont parmi les principales causes de gaspillage de l’eau.

Il a appelé à une transition progressive vers l’adoption de systèmes d’irrigation modernes économes en eau, en soumettant des dossiers aux services concernés du CRDA pour obtenir des avantages de l’État afin d’installer des réseaux d’irrigation goutte à goutte ou des réservoirs pour collecter et utiliser l’eau de manière optimale.

Le responsable régional a indiqué qu’un certain nombre de grands projets sont programmés pour renouveler les réseaux d’irrigation de certaines oasis, en particulier ceux qui distribuent l’eau souterraine chaude.

Il a appelé à une coopération accrue entre les agriculteurs et les services agricoles pour une meilleure gestion et préservation des ressources en eau, ainsi que pour réduire le gaspillage d’eau, qui dépasse les 50% en raison de la dégradation des réseaux d’irrigation, lesquels nécessitent des interventions régulières d’entretien, de renouvellement et de remplacement par des systèmes modernes économes en eau.