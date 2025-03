La 4e journée des play-offs du championnat Élite de handball s’est jouée ce samedi 22 mars avec des affiches serrées dans les deux poules.

Dans la poule A, le Club Africain a arraché une victoire précieuse à l’extérieur face à l’ES Béni Khiar (23-22), confortant sa place de leader avec un parcours sans faute. Dans l’autre rencontre, EM Mahdia a battu de justesse le CS Sakiet Ezzit (27-26), relançant la lutte pour la deuxième place.

Classement Poule A après 4 journées :

Club Africain – 15 pts

CS Sakiet Ezzit – 9 pts

EM Mahdia – 9 pts

ES Béni Khiar – 5 pts

Dans la poule B, l’Espérance de Tunis a dominé CHB Jemmel (41-28) et reste invaincue. L’Étoile du Sahel, solide, s’est imposée face au SC Moknine (34-29) et reste dans la course.

Classement Poule B après 4 journées :

Espérance ST – 14 pts

ES Sahel – 11 pts

SC Moknine – 9 pts

CHB Jemmel – 4 pts

À mi-parcours des play-offs, le Club Africain et l’Espérance ST se positionnent clairement comme les favoris pour le sacre final, tandis que la lutte pour les places qualificatives reste ouverte.