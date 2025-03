Après un match aller spectaculaire (2-2), l’Espagne et les Pays-Bas se retrouvent ce dimanche 23 mars pour le quart de finale retour de la Ligue des Nations. Chaque équipe a encore toutes ses chances d’accéder au dernier carré. Voici les informations essentielles pour suivre cette rencontre décisive.

Invaincue depuis plus d’un an, la Roja, championne d’Europe en titre, reste une équipe redoutable. Sa dernière défaite remonte au 22 mars 2024 contre la Colombie (0-1) en amical. En match officiel, il faut remonter au 28 mars 2023, lors des qualifications pour l’Euro 2024. De plus, l’Espagne défend son titre de vainqueur de la Ligue des Nations 2022-2023.

Cependant, les Pays-Bas ont tenu tête aux Espagnols lors du match aller (2-2) et peuvent croire en l’exploit. Renverser l’Espagne sur son propre terrain serait un coup de maître pour les Néerlandais.

Horaire et diffusion TV

Le match se jouera à l’Estadio de Mestalla, à Valence, avec un coup d’envoi fixé à 20 h 45. L’arbitrage sera assuré par le Français Clément Turpin.

Pour suivre cette rencontre en direct, rendez-vous sur La Chaîne L’Équipe.