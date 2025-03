A l’occasion de la célébration du 69ème anniversaire de l’indépendance, proclamée le 20 mars 1956, une exposition documentaire intitulée « l’Indépendance à travers la presse écrite » est organisée sur quatre jours à la Salle d’information, au Centre-ville de Tunis.

Cette exposition dont le vernissage a eu lieu jeudi, se tient du jeudi 20 au dimanche 23 mars 2025, à l’initiative du Centre de Documentation Nationale (CDN).

Atef Inoubli, Directeur de la documentation, de la numérisation, de la maintenance et des manifestations au CDN, a présenté cette exposition célébrant la fête de l’Indépendance. Il a qualifié une exposition qui incarne la lutte nationale à travers une sélection de 54 œuvres documentaire illustrant les événements nationaux durant la période du colonialisme, en lien avec l’émergence du mouvement d’indépendance nationale et la résistance armée.

L’exposition revient également sur « la période post coloniale, de l’indépendance interne jusqu’à la proclamation de l’indépendance et la construction d’un Etat moderne », a fait savoir Inoubli. Elle incarne « la résistance culturelle à travers la plume, les médias écrits, les partis politiques, les syndicats, les associations et la résistance armée dans leur lutte pour l’indépendance, a-t-il ajouté, citant les journaux de l’époque tels que Attounsi, Ferzazou, Abou Khalaf, Sabra et bien d’autres médias en arabe ou en français, qui ont contribué aux efforts de sensibilisation à la question nationale, à la résistance et à l’indépendance ».

Selon Mouna Souilm, directrice-adjointe de la Communication et du développement au CDN, « le journalisme et l’édition ont posé la première brique de la résistance culturelle et politique contre le colonialisme et qui s’était associée au collège Sadiki et la Médersa al khaldounia. Ces établissements scolaires tunisiens ont vu naitre des générations de diplômés dont les pionniers du mouvement national et de nombreux dirigeants politiques de l’État moderne », a-t-elle expliqué.

A cet égard, elle a souligné le rôle des médias dans la lutte pour l’indépendance dont le premier journal tunisien « le Tunisien » paraissant en français puis en version arabe « Attounsi ». Cet hebdomadaire spécialisé dans les affaires « politiques et culturelles s’était largement associé au mouvement de la jeunesse tunisienne », a-t-elle encore dit.

La chargée de communication au CDN a indiqué une époque où « la presse satirique en dialecte tunisien, malgré étant la cible de plusieurs restrictions et pressions, avait réussi à contribuer au renforcement de la conscience nationale ».