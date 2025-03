Des commissions du Conseil national des régions et des districts ont tenu, vendredi, des séances d’audition des représentants de plusieurs ministères, sur une série de sujets dont l’investissement étranger, les grands projets, les peines alternatives, le temps scolaire et les programmes pédagogiques.

Les questions relatives à l’investissement étranger et à la coopération internationale ont été examinées au cours d’une séance d’audition conjointe ayant réuni les membres de trois commissions de la deuxième chambre parlementaire avec les représentants du ministère l’Économie et de la Planification.

Il s’agit des Commissions des finances et du budget, des plans de développement, des grands projets et celle de l’investissement et de la coopération internationale.

La commission du règlement intérieur, de l’immunité et des questions juridiques a auditionné les représentants du ministère de la Justice concernant le programme des peines alternatives et son rôle dans le développement du système judiciaire.

La réunion a abordé plusieurs sujets, y compris les institutions qui soutiennent les peines alternatives et le rôle de ce mécanisme en matière d’accompagnement social.

La commission des services et du développement social a également organisé une séance d’audition avec des représentants du ministère de l’Éducation, consacrée à la question du temps scolaire et du développement des programmes pédagogique.