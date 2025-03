Météo Tunisie : Vents forts et poussière le 14 mars, soyez prudents !

La journée du 14 mars en Tunisie sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire. Cependant, les apparences sont trompeuses, car un vent de sud-ouest, oscillant entre fort et très fort, soufflera avec intensité, particulièrement dans les régions du centre et du sud du pays. Cet après-midi, ces vents puissants soulèveront des nuages de sable et de poussière, réduisant considérablement la visibilité horizontale.

Dans le reste du pays, le vent sera modéré à relativement fort, agitant la mer qui deviendra très agitée. Côté températures, le mercure affichera des valeurs contrastées : les régions côtières du nord et les hauteurs bénéficieront de températures agréables, oscillant entre 22 et 26 degrés. Ailleurs, les températures grimperont, atteignant entre 27 et 33 degrés, et même 36 degrés dans le sud-est.