La journée du 11 mars à Tunis s’annonce avec une atmosphère matinale douce, marquée par la présence d’une brume locale qui se dissipera progressivement pour laisser place à un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux sur l’ensemble du territoire.

Le régime des vents se distingue par une orientation sud dans les régions du nord et du centre, tandis que le sud sera balayé par des vents d’est. Leur intensité, initialement faible à modérée, gagnera en vigueur à l’approche des côtes septentrionales.

Les conditions maritimes évolueront d’une mer moutonneuse à un état progressivement agité dans le nord, invitant à la prudence pour les activités nautiques.

Côté températures, le thermomètre affichera des valeurs agréables, oscillant entre 20 et 25 °C dans le nord, le centre et le sud-est. Ailleurs, une chaleur plus marquée est attendue, avec des températures grimpant jusqu’à 26 à 31 °C.