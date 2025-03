“Biben El Medina” revient pour une troisième édition, offrant un voyage culturel interactif qui allie patrimoine et technologie. Cet événement se déroulera du 19 au 23 mars 2025, de 21h00 à minuit, avec la place de la Kasbah comme point de départ.

Après deux expériences, le TICDCE (Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique), renouvelle l’aventure, transformant la médina historique de Tunis en un lieu immersif grâce aux technologies de réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR) et réalité mixte (MR). Ces technologies offriront un nouveau regard numérique sur les monuments historiques, avec des spectacles interactifs et des projections lumineuses sur les portes de la médina.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des expériences numériques innovantes créées par de jeunes entrepreneurs, ainsi qu’un marché numérique qui met en valeur le patrimoine culturel. Des ateliers interactifs et des spectacles pour enfants compléteront ce programme riche et varié.

Organisées en collaboration notamment avec l’Institut national du patrimoine (INP) et la direction générale des Arts scéniques et des Arts audio visuels, ces quatre soirées nocturnes au cœur de la médina de Tunis offrent une occasion unique d’explorer la médina d’une manière immersive.