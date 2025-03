La 28e journée du Championnat d’Italie de football a été marquée par des rencontres décisives pour la course au titre et la lutte pour le maintien. L’Inter Milan s’impose difficilement face à Monza (3-2) et conforte sa place de leader, tandis que Naples reste au contact après une victoire précieuse contre la Fiorentina (2-1). La Juventus, quant à elle, subit une lourde défaite à domicile face à l’Atalanta (0-4), qui s’affirme comme un sérieux prétendant au podium.

Résultats de la 28e journée

Vendredi 7 mars

Cagliari – Genoa 1-1

Samedi 8 mars

Côme – Venise 1-1

Parme – Torino 2-2

Lecce – AC Milan 2-3

Inter Milan – Monza 3-2

Dimanche 9 mars

Vérone – Bologne 1-2

Naples – Fiorentina 2-1

Empoli – AS Rome 0-1

Juventus Turin – Atalanta Bergame 0-4

Lundi 10 mars

(20h45) Lazio Rome – Udinese

Le classement après la 28e journée

Inter Milan (1er, 61 pts) reste en tête, avec Naples (2e, 60 pts) et Atalanta Bergame (3e, 58 pts) en embuscade.

(1er, 61 pts) reste en tête, avec Naples (2e, 60 pts) et Atalanta Bergame (3e, 58 pts) en embuscade. Monza (20e, 14 pts), Venise (19e, 19 pts) et Empoli (18e, 22 pts) ferment la marche et devront se battre pour éviter la relégation.

Top 5 après 28 journées

1️⃣ Inter Milan 🏆 61 pts

2️⃣ Naples 60 pts

3️⃣ Atalanta Bergame 58 pts

4️⃣ Juventus Turin 52 pts

5️⃣ Lazio Rome 50 pts (1 match en moins)

Zone de relégation

🔴 18. Empoli 22 pts

🔴 19. Venise 19 pts

🔴 20. Monza 14 pts