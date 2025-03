Selon une nouvelle analyse publiée dans The Lancet Diabetics and Endocrinology, plus les personnes atteintes de diabète de type 2 perdent du poids, plus elles ont de chances de guérir partiellement ou même complètement de la maladie.

En examinant les résultats de 22 essais antérieurs testant l’effet de la perte de poids sur des patients atteints de diabète de type 2 en surpoids ou obèses, les chercheurs ont constaté que la moitié des personnes ayant perdu entre 20 et 29 % de leur poids ont trouvé la voie d’une guérison complète, ce qui était également le cas pour environ 80 % des patients ayant perdu 30 % de leur poids, d’après Reuters.

Cela signifie que les taux d’hémoglobine A1c, une mesure qui reflète la glycémie moyenne au cours des derniers mois, ou les taux de glycémie à jeun, sont revenus à la normale sans qu’aucun médicament contre le diabète n’ait été utilisé.

Les chercheurs soulignent que le diabète de type 2 représente 96 % de tous les cas diagnostiqués et que plus de 85 % des adultes atteints de la maladie sont en surpoids ou obèses.

« Le développement récent de médicaments efficaces pour la perte de poids pourrait, s’ils devenaient plus abordables, jouer un rôle essentiel dans le traitement du diabète. « pourrait jouer un rôle essentiel » dans la réduction de la prévalence du diabète et de ses complications.