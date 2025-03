Une balade littéraire dans l’univers des “Plumes de paix” est au cœur de la première édition des Rencontres des Ecrivains euro-tunisiens, qui se déroulera du 16 au 18 mars 2025 à la Chapelle Sainte-Croix à Tunis, pour trois jours de littérature vivante.

Cet événement inédit est organisé par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, en collaboration notamment avec les ambassades d’Espagne, d’Autriche et de Malte en Tunisie et l’Institut français de Tunis (IFT).

Trois jours de débats, de lectures et de rencontres réuniront écrivains, artistes et passionnés du livre de différents pays.

Ces rencontres se veulent une balade littéraire au cœur de la médina, où l’architecture dialogue avec les mots et façonne l’imaginaire des écrivains autour de récits qui se croisent et s’interrogent: Quels échos les lieux laissent-ils dans l’écriture ? Comment l’espace influence-t-il la création littéraire ? comment la littérature résiste-t-elle à l’ère du numérique ? Comment dialogue-t-elle avec l’Histoire et les nouvelles formes d’expression ? Quel rôle joue-t-elle dans les processus de paix et de résilience ? …

Participe à cette rencontre une pléiade d’auteurs tunisiens et européens, dont notamment Azza Filali, Yamen Manai, Amira Ghenim, Kmar Bendana, Sami Mokaddem, la romancière espagnole Elvira Navarro, l’historien français Vincent Lemire, l’écrivain français Laurent Gounelle et l’écrivain et poète autrichien Andreas Unterweger.

Les journées seront rythmées par une balade littéraire avec les écrivains dans la médina, des discussions et échanges avec des auteurs, la présentation de “La Feuille bleue”, un projet du Lycée Idéal de Nabeul, une activité autour du projet “Ma boîte à poèmes plurilingues” du Lycée Pierre Mendès France (PMF), ainsi qu’un atelier de création collaborative intitulé “Dessiner la paix dans un monde fragmenté”.

Les trois soirées seront consacrées à trois tables rondes : “Quand le papier rencontre le digital : défis et enjeux de la littérature dans un monde connecté”, “Littérature et histoire” et “Les 101 rôles de l’écrivain de paix”.

Une performance musicale avec l’artiste Benjemy, auteur-compositeur, DJ et poète, marquera la clôture de cette première édition.