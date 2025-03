Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se sont déroulés les 4 et 5 mars 2025, offrant des rencontres spectaculaires et des résultats contrastés pour les clubs en lice. Entre surprises, confirmations et performances impressionnantes, retour sur les scores et les premiers enseignements avant les matchs retour prévus les 11 et 12 mars.

Résultats du mardi 4 mars

🔹 Dortmund – Lille (1-1) : Un match équilibré où Lille a su résister face à une équipe allemande offensive. Le retour en France s’annonce ouvert.

🔹 Club Bruges – Aston Villa (1-3) : Aston Villa a pris une sérieuse option pour la qualification avec une victoire solide en Belgique.

🔹 Real Madrid – Atlético Madrid (2-1) : Dans ce derby madrilène, le Real a eu le dernier mot grâce à un but décisif en fin de match.

🔹 PSV Eindhoven – Arsenal (1-7) : Arsenal a survolé la rencontre avec une démonstration offensive impressionnante aux Pays-Bas.

Résultats du mercredi 5 mars

🔹 Feyenoord – Inter Milan (0-2) : L’Inter a assuré l’essentiel avec un succès à l’extérieur avant le retour à San Siro.

🔹 Paris SG – Liverpool (0-1) : Déception pour le PSG qui s’incline au Parc des Princes face à un Liverpool réaliste. Un défi immense les attend à Anfield.

🔹 Bayern Munich – Bayer Leverkusen (3-0) : Le Bayern a surclassé son rival allemand et semble déjà assuré d’une qualification pour les quarts.

🔹 Benfica – FC Barcelone (0-1) : Une victoire précieuse pour le Barça à Lisbonne, qui aura l’avantage du terrain au match retour.

Quels enseignements pour les matchs retour ?

Si certaines équipes semblent déjà en bonne voie pour la qualification, d’autres devront batailler pour renverser la situation. Le Bayern, Arsenal et l’Inter ont frappé fort et semblent en position de force. Le PSG, Benfica et Dortmund devront impérativement réagir lors des matchs retour.

Rendez-vous les 11 et 12 mars pour connaître les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale !