Une visite de terrain consacrée au suivi de l’avancement des travaux d’extension de la zone industrielle “Bou Arada 2” (gouvernorat dee Siliana) a été effectuée, mercredi, par un certain nombre de représentants des directions régionales d’investissement et de l’Agence Foncière Industrielle (AFI).

Le président-directeur général de l’AFI, Kais Mejri, a précisé à l’Agence TAP que ces travaux permettront d’ajouter 10 hectares à la première partie du site, portant ainsi la superficie totale à 22 hectares. Il a souligné que la zone industrielle est déjà bien aménagée et abrite plusieurs unités industrielles en fonctionnement.

Il a également indiqué qu’une inspection des unités industrielles actuellement fermées a été réalisée, notant que des solutions sont en cours d’examen pour relancer leurs activités.

Le PDG de l’AFI a ajouté que cette zone industrielle pourrait devenir un véritable levier pour stimuler l’investissement dans la région et attirer de nouveaux promoteurs.

Dans cette optique, les services compétents travaillent activement sur un certain nombre de demandes soumises aux autorités locales et à l’AFI, pour lever les obstacles existants et de faciliter l’octroi des autorisations nécessaires, a-t-il souligné.