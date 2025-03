Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili.

A cette occasion, le chef de l’Etat a donné ses instructions pour procéder à un inventaire complet et général de tous les domaines de l’Etat qui appartiennent au peuple tunisien, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Par ailleurs, le président Saïed a abordé le projet de loi accordant la priorité de location des terres domaniales aux promoteurs des sociétés communautaires, ajoutant, dans ce sens, que ce droit de priorité est une pratique connue et répandue d’autant plus qu’il s’agit d’une mesure permettant de créer de la richesse et de lutter contre le chômage.

Au début de la rencontre, le président de la République a rappelé le projet de cadastre complet du territoire tunisien qui a été lancé au milieu des années 1970, précisant que ce projet a été suspendu malgré la mobilisation des fonds nécessaires.

Pour le chef de l’Etat, cette suspension n’avait pour objectif que de dissimuler de nombreuses irrégularités et infractions liées en particulier aux terres agricoles appartenant à l’Etat.

D’autre part, Kaïs Saïed a évoqué le projet de loi relatif aux terrains destinés à la construction et leur cession à la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT) et à la Société de promotion des logements sociaux pour une valeur symbolique. L’objectif étant de réduire le coût d’acquisition conformément à la politique sociale de l’Etat.