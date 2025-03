Basée sur des faits réels, la nouvelle performance tuniso-néerlandaise “Vis-à-Vis(a)” explore la proximité et la frontière, où se dessinent l’amitié, les rêves et l’espoir. Le Néerlandais Koen rencontre Saber lors de son voyage en Tunisie. Une amitié particulière naît, car ils sont tous deux marionnettistes. Ils rêvent de créer ensemble un spectacle de marionnettes et de le présenter aux Pays-Bas. Une belle opportunité, mais Saber devra d’abord affronter l’épreuve redoutable de la demande de visa. Ces deux amis, proches mais de cultures et de passeports différents, doivent faire face à une réalité douloureuse : le monde ne leur ouvre pas les mêmes portes.



“Vis-à-Vis(a)” est une collaboration entre le Centre National d’Art de la Marionnette et la Cat Smits Company, une compagnie de théâtre néerlandaise spécialisée dans le théâtre visuel multiforme, avec des créations qui mêlent marionnettes, jeu de physique, danse, ombres, musique et vidéo. La pièce sera donnée dans un premier cycle de représentations les 6, 7 et 8 mars 2025 (21H00) au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture Chedly Klibi-Tunis, avant de se rendre aux Pays-Bas.

Ce projet, qui marque la première collaboration théâtrale entre la Tunisie et les Pays-Bas, est mis en scène par la néerlandaise Yentl De Lange, doctorante en anthropologie à l’Université d’Amsterdam.

Maîtrisant le dialecte tunisien, Yentl De Lange a, parallèlement à ses travaux académiques et ses recherches portant notamment sur les aspects bureaucratiques des frontières, a monté ce spectacle afin de mettre en lumière des questions humaines et sociales contemporaines à travers une histoire captivante entre deux amis.

“Vis-à-Vis(a)”, dont le casting réunit les acteurs Fedi Kahlaoui et Ahmed Maddouri, ambitionne de se produire dans plusieurs régions tunisiennes et de faire une tournée dans différents pays européens afin d’ouvrir un dialogue sur la nécessité d’assouplir les procédures de visa afin de lutter contre l’immigration irrégulière, selon le communiqué de presse du Centre National d’Art de la Marionnette.