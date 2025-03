La 27e journée de Serie A promet du spectacle avec des affiches de prestige et un classement plus serré que jamais. Si l’Inter Milan conserve la tête du championnat avec 57 points, Naples n’est qu’à une longueur et rêve de repasser devant. Derrière, Atalanta et Juventus restent en embuscade, prêtes à bousculer la hiérarchie.

Après la victoire de la Fiorentina contre Lecce (1-0) en ouverture, la tension monte pour les chocs du week-end :

Naples – Inter Milan : duel au sommet entre les deux premiers !

: duel au sommet entre les deux premiers ! AC Milan – Lazio : un test décisif pour les Rossoneri.

: un test décisif pour les Rossoneri. Juventus – Vérone : les Bianconeri doivent s’accrocher au Top 4.

Classement actuel (Top 6) :

1️⃣ Inter Milan – 57 pts

2️⃣ Naples – 56 pts

3️⃣ Atalanta – 54 pts

4️⃣ Juventus – 49 pts

5️⃣ Lazio Rome – 47 pts

6️⃣ Fiorentina – 45 pts

Quelle équipe voyez-vous remporter la Serie A cette saison ?