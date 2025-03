Le samedi 1er mars 2025 à 18h00, Napoli recevra l’Inter Milan au Stade Diego Maradona dans le cadre de la 27e journée de Serie A. Ce match est un véritable choc du championnat italien, avec des enjeux importants pour les deux équipes.

Le Napoli, tenant du titre de Serie A et toujours dans la lutte pour une nouvelle couronne, aura à cœur de défendre sa position parmi les meilleures équipes du pays. L’équipe de Luciano Spalletti, qui possède une attaque redoutable et un jeu offensif captivant, souhaite conserver sa place dans le peloton de tête et maintenir la pression sur les leaders du championnat.

De son côté, l’Inter Milan est l’un des principaux rivaux de Napoli dans la course au titre cette saison. Sous la direction de Simone Inzaghi, l’Inter est une équipe solide, avec une défense robuste et une attaque percutante.

Quand et où suivre le match ?

Le coup d’envoi de ce grand match sera donné à 18h00 le samedi 1er mars 2025, et il se déroulera au Stade Diego Maradona, à Naples. Le match est à suivre en direct sur L’Equipe Live Foot.