Le nouveau Plan de développement régional 2026/2030, constitue une opportunité car il résume les problèmes et les préoccupations de la région de Kasserine et une base qui permettra de réaliser des taux de croissance et de développement reflétant les potentialités réelles qu’elle recèle, a affirmé, mercredi, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de sa visite au gouvernorat de Kasserine, le ministre a souligné que les indicateurs de développement du gouvernorat de Kasserine sont faibles et inférieurs à la moyenne nationale au niveau de l’indice de développement régional, qui résume plusieurs indicateurs (Le gouvernorat de Kasserine occupe actuellement l’avant-dernier rang avec une moyenne de 0, 373).

D’après lui, ces indicateurs sont en totale contradiction avec les potentialités de la région regorge, notamment, touristiques, agricoles et naturelles.

La concrétisation et la consécration du rôle social de l’État est une approche présidentielle irrévocable, a fait savoir le ministre, rappelant toutefois qu’elle (approche) concerne le secteur privé, ce qui va se traduire dans le futur programme de développement.

D’autre part, le ministre a indiqué qu’il y a des projets publics dont le financement existe déjà, à l’instar du projet du corridor économique (autoroute) reliant le gouvernorat de Sfax aux gouvernorats de Kasserine et de Sidi Bouzid.

Le ministre de l’économie et de la Planification a présidé, au siège du gouvernorat de Kasserine, une réunion de travail consacrée à la discussion des réalités et perspectives de la situation actuelle du développement de la région, en présence de plusieurs cadres régionaux et locaux, des représentants des organisations nationales, des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, du conseil régional et des conseils locaux.