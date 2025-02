L’Expert économique et spécialiste en risques financiers, Mourad Hattab a affirmé que la non application, par les banques publiques, de la décision relative à la baisse du taux d’intérêt, peut créer une crise dans le secteur de l’habitat et menacer les intérêts des promoteurs immobiliers et des clients.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Hattab a précisé que l’application de l’article 412 amendé du code du commerce, stipulant une baisse du taux d’intérêt, constitue une étape dans le processus de la réforme des lois financières et bancaires dans le pays.

La loi a été promulguée, conformément aux normes internationales, étant donné que les crédits à long terme doivent être accordés à des taux d’intérêt fixes, pour protéger les clients des banques contre les fluctuations des taux d’intérêt, a-t-il fait remarquer. Ainsi, la non application de cette loi, prive les ménages de leur droit d’obtenir un logement décent, a-t-il noté.

Selon l’expert, plusieurs indicateurs montrent que des banques s’apprêtent à annuler des programmes gouvernementaux, de leurs plans d’endettement, tel que le programme du premier logement, qui vise à résoudre le problème de logement, sous prétexte que ces programmes peuvent impacter leurs bénéficies. L’expert a mis en garde contre ces pratiques qui peuvent même nuire au rôle social de l’Etat au profit des catégories sociales moyennes et à revenu limité.

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, le 21 février 2025, au Palais de Carthage, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri. La rencontre a permis d’évoquer la mise en œuvre de l’article 412 du Code du Commerce amendé et relatif à la réduction des taux d’intérêt fixes appliqués aux crédits.

Le Chef de l’Etat a mis l’accent sur le rôle de l’Institut d’émission dans la supervision du secteur bancaire tout entier et l’impératif que toutes les banques publiques et privées se conforment aux lois mises en place par l’Etat tunisien, ainsi que l’obligation que la BCT veille au respect de la loi.

L’expert a souligné que l’encours des crédits de logement (les sommes dues restantes à rembourser aux banques par les ménages) a atteint 12,9 milliards de dinars, à la fin du mois de septembre 2024, alors que l’encours de crédit pour l’amélioration d’un logement est de l’ordre de 10,8 milliards de dinars à la même date, selon les données actilisées et publiées par la BCT dans sa note n° 228 publiée en octobre 2024.

Les taux d’intérêt appliqués à ces prêts varient entre 10,86% en tant que taux d’intérêt effectif moyen et 13,03 % comme taux d’intérêt maximal, selon les données du ministère des Finances. Ces taux sont considérés, selon l’expert, comme étant très élevés.

Le secteur de l’Habitat est l’un des piliers de l’économie nationale, mais il connaît une augmentation continue des prix. Au cours du premier trimestre 2024, l’indice des prix des actifs immobiliers résidentiels bâtis a augmenté de 3,5% en variation trimestrielle, c’est à dire comparé au quatrième trimestre 2023, selon les données de l’Institut national de la statistique(INS).

Le secteur de l’habitat a, également, des obligations financières importantes envers les banques, estimées à environ 3,2 milliards de dinars, à fin de septembre 2024.

Hattab a souligné, dans ce contexte, que l’absence de réforme du système de financement du secteur dans son ensemble provoquera certainement une crise de l’habitat. Et de poursuivre que cette situation, perturbera de manière significative l’économie nationale.

Il a exprimé son étonnement, dans le même contexte, quant au blocage de plusieurs lois ce qui perturbe la réalisation de plusieurs projets nationaux et des mégaprojets, entravant ainsi le processus de développement.

A noter que le ministère de l’Équipement et de l’habitat, œuvre en collaboration avec les différentes parties concernées, pour élaborer une nouvelle stratégie pour l’habitat en Tunisie.