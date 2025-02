La 21e journée de la Saudi Pro League nous offre une affiche de prestige entre Al Ittihad et Al Hilal, deux géants du football saoudien engagés dans une bataille acharnée pour le titre. Ce match pourrait être un tournant dans la saison, avec des enjeux majeurs pour les deux équipes.

Al Ittihad : conserver la première place

Leader du championnat avec 52 points en 20 matchs, Al Ittihad réalise une saison impressionnante et domine le classement grâce à une régularité exemplaire (17 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites). L’équipe de Djeddah possède une avance de quatre points sur Al Hilal, mais doit impérativement s’imposer pour éloigner son rival direct et garder son destin en main dans la course au titre.

Al Hilal : une occasion de revenir dans la course

Actuellement 2e avec 48 points, Al Hilal a l’occasion de revenir à un seul point d’Al Ittihad en cas de victoire. Avec 15 victoires, 3 nuls et 2 défaites, les hommes de Riyad restent l’une des équipes les plus redoutables du championnat.

Sur le plan des confrontations directes, Al Hilal a clairement l’ascendant, avec quatre victoires lors des cinq derniers duels contre son adversaire du jour. Cette domination psychologique pourrait jouer un rôle crucial dans cette rencontre où la pression sera à son comble.

Une rencontre à forts enjeux

Ce duel entre les deux meilleures équipes du championnat s’annonce électrique. Pour Al Ittihad, une victoire signifierait un pas de géant vers le titre, tandis qu’une défaite relancerait totalement la course au sommet. Al Hilal, de son côté, sait que ce match est une opportunité en or de se rapprocher du leader et d’accentuer la pression pour la fin de saison.

Les supporters des deux camps attendent ce choc avec impatience, qui pourrait bien être l’un des tournants majeurs de cette édition de la Saudi Pro League. Qui prendra le dessus dans ce duel au sommet ? Réponse sur le terrain.

Le match sera diffusé en direct à partir de 19h15 sur DAZN.