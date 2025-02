La 26e journée de Serie A verra l’Inter Milan affronter Genoa, une rencontre entre deux équipes aux dynamiques bien différentes. Alors que les Nerazzurri luttent pour le titre, les Rossoblù tentent de s’ancrer solidement en milieu de tableau.

L’Inter Milan en embuscade pour la première place

Avec 54 points en 25 journées, l’Inter Milan occupe actuellement la 2e place du classement, à seulement deux points du leader Naples (56 points). Une victoire contre Genoa leur permettrait de mettre la pression sur les Napolitains et de garder leur destin entre leurs mains dans la course au Scudetto.

Genoa, un adversaire en quête de régularité

Positionné à la 11e place avec 30 points, Genoa réalise une saison mitigée, alternant le bon et le moins bon. Avec 7 victoires, 9 nuls et 9 défaites, l’équipe peine à enchaîner les succès, mais reste éloignée de la zone de relégation.

Historique des confrontations : un net avantage pour l’Inter

Les cinq derniers duels entre ces deux formations montrent une nette domination de l’Inter, avec deux victoires et trois matchs nuls. Genoa n’a jamais battu l’Inter sur cette période, ce qui laisse présager une rencontre à l’avantage des Milanais.

Un match capital pour chaque équipe

Pour l’Inter, l’objectif est clair : prendre les trois points pour rester dans la course au titre et mettre la pression sur Naples. Un faux pas pourrait coûter cher aux hommes d’Inzaghi et relancer la concurrence derrière eux.

De son côté, Genoa joue un match où tout point pris serait un bonus face à un cador du championnat. Un bon résultat leur permettrait de sécuriser davantage leur place en milieu de tableau et d’aborder les prochaines échéances avec plus de sérénité.

L’Inter Milan part grand favori de cette confrontation, mais attention à la surprise que pourrait réserver Genoa. Verdict sur le terrain.

Le match, à suivre en direct à partir de 20h45 sur L’équipe Direct.