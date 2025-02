L’Organisation nationale des entrepreneurs organise, demain samedi à Tunis, une conférence nationale sur le thème “Employabilité et Innovation”. Cet événement marquera le lancement d’un programme d’accompagnement destiné aux diplômés universitaires et aux docteurs-chercheurs afin de les aider à créer des projets innovants, contribuant ainsi au développement de l’économie tunisienne.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’Organisation, cette conférence a pour objectif de mettre en lumière les mécanismes et les programmes d’emploi pour les titulaires de diplômes supérieurs ainsi que pour les diplômés des centres de formation professionnelle. Elle présentera également des solutions pour renforcer leur intégration dans l’économie nationale. L’initiative cherche à identifier des sources de financement pour des projets jeunes prometteurs et à promouvoir le rôle de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la création d’emplois et le développement durable.

Parmi les participants, figurent des représentants des ministères de l’Économie, de la Planification, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que des acteurs du secteur bancaire et financier, notamment des banques, la Caisse des dépôts et consignations et l’Organisation internationale du travail (bureau de Tunisie). Des universités privées et des investisseurs seront également présents pour discuter du rôle des établissements d’enseignement privés dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat, en s’inspirant de modèles internationaux réussis.