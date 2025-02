Lors de sa participation à la journée de clôture de la rencontre “Invest in Medenine”, la secrétaire d’Etat chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah, a mis en exergue les efforts déployés, notamment au niveau législatif et les privilèges fiscaux et financiers pour développer ce genre d’entreprises, outre la nécessité de mettre en place un plan d’information et de communication et la création d’un répertoire et d’une plateforme numérique pour les sociétés communautaires en coordination avec le Registre national des entreprises.

Elle a également évoqué l’importance du contrôle financier qui fait de ces sociétés des « entreprises sûres avec des obligations fiscales » avec la transparence financière requise, rappelant les mesures visant à accroître la gouvernance de ce dossier, à préparer des spots publicitaires pour présenter ces sociétés, leurs objectifs et leurs dimensions, à développer les mécanismes d’accompagnement et d’encadrement de ces sociétés, et à promouvoir des sessions de formation en coordination avec plusieurs structures concernées.

Dans ce contexte, le secrétaire d’Etat a précisé que le décret gouvernemental n° 542 sera révisé prochainement pour permettre aux sociétés communautaires de bénéficier d’une subvention de 20.000 dinars lors de l’entrée en phase d’activité effective et de 5.000 dinars pour l’étude, l’encadrement et l’accompagnement.

Elle a souligné que les entreprises communautaires sont créées dans un climat d’investissement stimulant et sûr qui assurera leur pérennité, soulignant que la réussite de ce dossier ne repose pas uniquement sur un effort central mais nécessite un effort régional dans lequel toutes les parties sont intégrées et concernées pour aider les entrepreneurs à lancer leurs projets.