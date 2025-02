Le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Wajdi Al-Hadhili, a déclaré lors de sa visite, mercredi, dans le gouvernorat de Zaghouan, que le ministère a décidé de créer une direction régionale de la propriété foncière, un tribunal foncier et une direction régionale de l’Office de topographie et du cadastre à Zaghouan, en raison des problématiques foncières rencontrées dans la région.

Al-Hadhili a précisé dans une déclaration aux médias qu’un bâtiment a été attribué à la direction de la propriété foncière et que les services du ministère commenceront à entreprendre les démarches techniques et juridiques pour son installation dans les plus brefs délais.

Concernant la situation foncière des ensembles résidentiels construits sur des propriétés de l’État, le ministre a indiqué que son département mettra en œuvre, la régularisation des situations foncières de tous les ensembles résidentiels construits sur des terres publiques dans les meilleurs délais et avec des mécanismes efficaces.

Il a également mentionné qu’une loi sera bientôt publiée pour rééchelonner les dettes des agriculteurs exploitant des terres agricoles publiques, afin de leur permettre de surmonter les difficultés financières résultant des conditions climatiques que le pays a connu ces dernières années.

Lors de cette visite, le ministre a, par ailleurs , présidé une réunion de travail au siège du gouvernorat, au cours de laquelle il a pris connaissance des principales problématiques foncières et leurs répercussions sur le développement de la région.