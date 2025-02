Des médecins et oncologues ont souligné au cours d’une rencontre scientifique ayant pour thème ” l’alimentation et les maladies cancéreuses”, organisée mardi à la faculté de médecine de Tunis, à l’occasion de la journée internationale de la lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année, les liens étroits entre l’augmentation de certains types de cancers et l’alimentation, appelant à la nécessité d’adopter un régime alimentaire sain et équilibré pour prévenir les maladies cancéreuses et les maladies non transmissibles.

La coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer à la direction des soins de santé de base Samia Mansouri a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge des travaux de cette rencontre scientifique, qu’il existe un lien entre le cancer du colon et l’alimentation qui joue un rôle déterminant en ce qui concerne les cas d’atteinte.

Et d’ajouter: “le cancer du colon s’est développé de manière remarquable et occupe le premier rang des cancers par rapport aux dix dernières années en raison du changement des habitudes alimentaires et la consommation des viandes industrielles et des repas rapides”.

Elle a précisé que les statistiques relatives aux maladies non transmissibles ont connu une nette augmentation à l’instar de l’hypertension artérielle, du diabète, de l’obésité et des maladies cancéreuses en raison de la consommation des aliments industriels et des conservateurs.

“La Tunisie a connu en 2023 environ 16 500 nouveaux cas de différents type de cancers dont le cancer du sein qui occupe la première place parmi les cancers les plus fréquents chez les femmes, alors que le cancer des poumons occupe la première place chez les hommes”, a t-elle signalé.

De son côté, l’ancien chef de service d’épidémiologie à l’institut Salah Aziaez à Tunis a déclaré à la TAP que l’alimentation a une incidence directe sur l’apparition des maladies cancéreuses ou l’amélioration de l’état de santé des patients, relevant les liens étroits entre l’obésité et les maladies cancéreuses et les maladies non transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires et le diabète selon quelques études.

La coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer a souligné que le thème de cette rencontre scientifique a pour but de mettre l’accent sur l’importance de l’alimentation saine pour prévenir les maladies cancéreuses, et de sensibiliser les citoyens aux dangers de la consommation des aliments industriels et des repas rapides.