Eddy Taieb, président d’Avialys, une société française spécialisée dans les technologies de l’information, la cybersécurité, l’informatique et la télécommunication, a effectué une visite de prospection les 30 et 31 janvier dernier, en Tunisie, afin d’étudier la possibilité d’établir un centre de recherche et de développement, dédié à l’intelligence artificielle (IA) et à la cybersécurité ainsi qu’un laboratoire d’IA, en Tunisie, a indiqué la FIPA (Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur).

Taieb a été reçu le 31 janvier, par le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), Jalel Tebib, au siège de l’agence.

A cette occasion, Tebib a relevé que ” la Tunisie connaît une augmentation importante du nombre de start-up spécialisées dans l’IA qui ont réussi à lever des fonds pour développer leurs technologies à l’instar de la startup Insta Deep qui a conquis le monde ou encore Enova Roboctics.

Il a, également, mis en avant le potentiel du pays grâce à ses talents, sa position géographique et l’ambition de la Tunisie de devenir un hub d’innovation en IA, reliant l’Europe et l’Afrique.

Et de rappeler la disponibilité de la FIPA à assister l’entreprise et l’appuyer dans toutes les démarches d’implantation, afin de concrétiser ce projet en Tunisie.