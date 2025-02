Le marché locatif tunisien reflète une nette préférence pour les appartements de taille moyenne, principalement ceux compris entre 100 et 130 m², qui correspondent majoritairement à des S+2 et S+3. Cette tendance s’explique par leur adaptabilité aux familles et aux besoins des ménages urbains.

Les grandes surfaces (S+4 et plus) peinent à trouver preneur, ce qui peut être attribué à des loyers plus élevés ou à une offre supérieure à la demande. À l’inverse, les petites surfaces (S+1, <50m²) restent limitées sur le marché locatif, suggérant soit un manque d’offre, soit un désintérêt des locataires pour ces typologies.

Points Clés :

1. Préférences en Superficies :

Les appartements de 100 à 130 m² sont les plus recherchés, avec 27 % de la demande et 25 % de l’offre .

sont les plus recherchés, avec et . Les surfaces comprises entre 130 et 170 m² attirent 15 % de la demande et représentent 18 % de l’offre .

attirent et représentent . Les biens de moins de 50 m² sont quasi inexistants sur le marché.

sont quasi inexistants sur le marché. Les appartements de 80 à 100 m² captent 24 % de la demande et 19 % de l’offre, confirmant une forte attractivité pour les logements de taille moyenne.

2. Préférences en Typologies :

Les S+2 dominent le marché , représentant 40,2 % de la demande et 38,94 % de l’offre .

, représentant et . Les appartements S+3 sont également prisés , avec 29 % de la demande et 26 % de l’offre .

, avec et . Les S+1 et S+4 restent marginaux : Les S+1 représentent seulement 6 % de la demande et 5 % de l’offre . Les S+4 et plus affichent une part de 25 % de l’offre , mais seulement 16 % de la demande , traduisant un déséquilibre entre disponibilité et attrait pour les grandes surfaces.

(Source: Mubawab)