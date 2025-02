Le Chef du Gouvernement Kamel Maddouri a reçu, vendredi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une délégation de responsables du groupe italien Calzedonia spécialisé dans la mode vestimentaire, conduite par son président Sandro Veronesi.

Lors de cette rencontre, le Chef du Gouvernement, dont les propos sont rapportés dans un communiqué de la Présidence du gouvernement, a souligné la solidité des relations tuniso-italiennes dans les domaines politique, économique, financier et social, exprimant la volonté du gouvernement tunisien d’aider à renforcer les investissements italiens en Tunisie et d’optimiser les préparatifs pour la tenue du forum économique des hommes d’affaires italiens en Tunisie. Ce forum, prévu au cours de la première moitié de 2025, vise à attirer davantage les investissements italiens en Tunisie et à consolider la coopération bilatérale dans les secteurs économiques porteurs.

Maddouri a souligné que l’Etat œuvre à instaurer un climat d’affaires « transparent », « favorable » à l’investissement et en mesure d’impulser l’économie nationale, et ce, à traves notamment la mise en place de législations adaptées, l’assouplissement et la numérisation des démarches administratives, l’accompagnement des investisseurs et la suppression des autorisations entravant la création des projets en Tunisie et ce tout en respectant les textes de loi garantissant le travail décént.

De son côté, Sandro Veronesi a souligné la confiance de son groupe en la Tunisie, saluant, à cet égard, les atouts du pays dont le capital humain et les efforts fournis en vue de promouvoir l’investissement et de pérenniser les activités des entreprises étrangères dans le pays.

Il a, mis l’accent sur l’importance d’accompagner ces entreprises en garantissant la fluidité des procédures relatives à la création de projets. Il a, d’autre part, discuté des perspectives de développement de son groupe en Tunisie.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a rappelé l’importance des investissements italiens en Tunisie, formulant l’espoir de voir le nombre des entreprises italiennes désirant investir, ou élargir leurs activités, en Tunisie doubler.

Il a également exprimé la disposition de la partie italienne à œuvrer à garantir la réussite du Forum économique des hommes d’affaires italiens en Tunisie, saluant les efforts déployés par la partie tunisienne dans le but d’assurer l’accompagnement nécessaire aux investisseurs italiens.

La rencontre s’est déroulée en présence du directeur général du groupe Marco Carletto et du représentant de la société Taurus, Massimo Ambrosi et du président de la chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (CTICI), Mourad Fradi.