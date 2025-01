La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR) a clôturé l’année 2024 avec une hausse de 10,2 % de ses primes émises, atteignant 431,5 MD, portée par la progression des branches santé (+14,7 %), incendie et risques divers (+21 %) et vie (+27,9 %). Les primes acquises ont progressé de 9 %, tandis que les indemnisations servies ont augmenté de 9,2 %, principalement en santé. La branche automobile affiche une légère baisse des indemnisations (-0,7 %), témoignant d’une meilleure gestion des sinistres corporels. Les produits financiers bruts ont connu une hausse modérée de 1 %, totalisant 99,7 MD.

Au terme du quatrième trimestre de l’année 2024, la STAR enregistre :

Des primes émises en évolution de +10,2% par rapport à la même période de l’année 2023, soit 431,474 MD contre 391,476 MD à fin décembre 2023.

En non-vie, les primes émises de la branche santé augmentent de 14,7% compte tenu du développement des souscriptions en affaires nouvelles et de revalorisation des assiettes de cotisation. En plus, les branches incendie, risques techniques et divers et transport enregistrent un accroissement des primes émises respectivement de 21% et 5,3% suite à l’effort commercial considérable en terme de réalisation des affaires nouvelles notamment pour les risques des particuliers et professionnels. En outre, la branche automobile affiche une hausse de 2,8% tirée principalement par le développement des souscriptions des flottes.

S’agissant de la branche vie, elle affiche une augmentation de 27,9% portée par l’activité d’épargne et Temporaire Décès individuel.

– Des primes acquises en évolution de 9%, soit un total de l’ordre de 428,602 MD à fin décembre 2024 contre 393,115 MD enregistrés à la fin de la même période de 2023.

– Des primes cédées en évolution de 23,1% par rapport à la même période de l’année 2023.

-Des indemnisations servies totalisant 281,132 MD à fin décembre 2024 contre 257,549 MD en 2023, soit une augmentation de 23,6 MD (+9,2%) liée essentiellement à la hausse des règlements de la branche Santé, en corrélation avec l’augmentation du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année 2023.

Par ailleurs, Pour la branche Automobile, les indemnisations servies sont en légère baisse de 0,7% (-0,985 MD) suite à une baisse de la fréquence des sinistres corporels à fin décembre 2024. De même, les branches Incendie et Risques Divers enregistrent une diminution de 2,6MD (-22,9%) suite à la non-survenance de sinistres importants. En plus les règlements des sinistres en Assurance transport diminuent de 0,3 MD. Enfin, en assurance vie, la baisse des indemnisations servies est de 2,7 MD.

– Un total des produits financiers bruts de 99,686 MD contre 98,736 MD en 2023, soit une croissance de 0,9 MD (+1%).