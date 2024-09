Après une première escale hors frontières en avril dernier à Bruxelles, à l’invitation du Kanal-Centre Pompidou, Dream City 2024 sera à Aubervilliers, avec une carte blanche au Festival d’Automne de Paris en partenariat avec le Théâtre La Commune et ce, du 20 au 28 septembre prochain, informe Dream City dans un communiqué de presse publié lundi.

En ce mois de septembre, Dream City prendra place dans cinq lieux emblématiques de la ville d’Aubervilliers avec l’ambition de faire vibrer ce territoire à travers une dizaine de créations d’artistes internationaux en mettant en lumière des œuvres enracinées dans leurs réalités urbaines locales, esquissant ainsi une cartographie vibrant de sensibilités.

Au programme, du théâtre, de la danse, des performances, de la musique, des rencontres et conférence, des arts visuels, des parcours sonores, du clubbin, chorégraphié et DJ set.

La liste des artistes présents comprend Wingter Family avec Ruth Rosenthal, Eric Minh Cuong Castaing, Selma et Sofiane Ouissi, Radouan Mriziga, Alsarah and the Nubatones, Sammy Baloji, Samaa Wakim et Samar Haddad King, Manthia Diawara, Jumana Manna, Michael Rakowitz, Sophie Bessis, Jihed Khmiri et Dj Benjemy.

Créé en 2007 dans la médina de Tunis, le festival Dream City dont la prochaine édition se déroulera au mois de septembre 2025 à Tunis, suscite des créations contextuelles ayant un lien direct avec les réalités urbaines locales et les habitants.

A l’origine du projet, les chorégraphes Selma Ouissi et Sofiane Ouissi, rejoints par Jan Goossens, utilisent la création artistique pour dessiner un nouvel espace urbain.