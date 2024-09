Frontières : Spectacle italo-tunisien en première tunisienne au Palais de Théâtre à Halfaouine

La première présentation publique d’une coproduction italo-tunisienne de théâtre et de danse autour du thème «Frontière» aura lieu, ce vendredi, à 18h, à la Salle Bernard Turin, au Palais de Théâtre à Halfaouine.

“Frontieres” est un spectacle issu d’un atelier de formation destiné à des performeurs, acteurs et danseurs organisé à Tunis du 5 au 8 septembre, en collaboration entre le Théâtre National Tunisien (TNT) et l’Institut Italien de Culture de Tunis, partenaires du projet.

Cette coproduction italo-tunisienne s’inscrit dans le cadre du projet international Beyond Borders qui est un projet multidisciplinaire de recherche, d’expérimentation et de coproduction artistique dans les arts de la scène.

Ce projet est dirigé par Instabili Vaganti et soutenu par le ministère italien de la Culture dans le cadre du programme Boarding Pass Plus 2022-2024. Instabili Vaganti est une compagnie expérimentée dans le théâtre physique, l’art de la performance et les multimédias qui est souvent en contact avec différentes cultures tout au cours de ses nombreuses tournées à travers le monde.

Les fondateurs de la compagnie, la metteuse en scène et actrice Anna Dora Dorno, et le performeur et dramaturge Nicola Pianzola, assistés de deux artistes du projet, la danseuse Camilla Paris et le performeur Mouayed El Ghazouani, ont dirigé un atelier intensif de quatre jours avec 12 artistes tunisiens, dont des acteurs, des performeurs et des danseurs.

Sous la direction d’Instabili Vaganti et avec des artistes italiens et tunisiens déjà sélectionnés lors des étapes précédentes du projet, les participants ont travaille sur la formation physique et vocale spécifique développée dans le cadre du projet, en se concentrant sur des éléments tels que l’espace, le rythme, le mouvement, les actions physiques individuelles et de groupe.

Cette première étude est le résultat d’un processus de recherche autour du thème de la « frontière » développé par Instabili Vaganti avec les participants à l’atelier, qui ont été invités à transposer leurs propres réflexions sur les thèmes proposés sous la forme d’actions scéniques.

Les artistes ont puisé dans leur passé, leurs traditions culturelles et scéniques, pour comprendre le présent, raconter à travers des gestes, des actions, des textes et des chansons, les limites qu’ils ont dû surmonter, les frontières qu’ils ont tenté de franchir pour affirmer leur identité, et les nouveaux défis qui les attendent.

Un voyage à rebours le long d’une ligne circulaire du temps, déclenchant une danse de la distance, un appel qui résonne comme un chant venant de l’autre côté d’une frontière.

Des pas rituels, des chants traditionnels, des actions en spirale font bouger les corps des interprètes dans l’espace, déclenchant une danse en équilibre constant sur ces lignes minces et invisibles qui nous séparent et que nous appelons « frontières ».

Le spectacle fera sa première nationale au mois de novembre 2024 dans le cadre de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC).

D’autres représentations du spectacle seront programmées en Tunisie et en Italie en 2025. Le but est de développer un processus de création artistique partagée sur le thème de la Frontière, entendue de manière large : géographique, religieuse, sociale, de genre, interpersonnelle.