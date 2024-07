Kais Saied pointe du doigt les lobbies et l’administration

Le président de la République Kais Saied a qualifié lundi d’incompréhensible les entraves à la mission de service public pointant « les poches rétrogrades » au sein de l’administration et ses liens avec les lobbies.

La coupure fréquente de l’électricité et de l’eau courante dans plusieurs régions est un acte criminel, a-t-il souligné. « Les campagnes électorales de certaines parties sont des campagnes criminelles qui ont pour objectif de saper l’Etat et la paix sociale », a martelé le président de la République lors de son entretien, lundi soir avec le chef du gouvernement Ahmed Hachani, au Palais de la Kasbah.

Kais Saied a critiqué le laxisme de certains responsables locaux et régionaux, s’interrogeant sur la coïncidence entre les coupures d’eau et d’électricité et l’entrée de certaines parties en campagne précoce.

Evoquant la fonction exécutive, Kais Saied a souligné que les membres du gouvernement doivent se rendre à l’évidence que le gouvernement assiste le président de la République dans l’exercice de cette fonction.

Pour le président Saied, la Constitution de 2014 a « fait exploser l’Etat tunisien suivant un plan sioniste visant à détruire le pays de l’intérieur ».

Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, « une machine a été mise en marche pour saborder l’Etat et porter atteinte à la paix sociale….l’Etat tunisien n’est ni à vendre ni à louer et tous ceux qui ont causé du tort au pays le paieront le plus rapidement possible ».