Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé, ce jeudi, que les entreprises qui se sont inscrites au programme d’appui aux entreprises en difficulté peuvent vérifier le nombre total de points qu’elles ont obtenus et consulter leur classement via le lien httpss://we.tl/t-Hq5yT6knWm et sur les listes publiées sur la page officielle du ministère sur Facebook.

Les entreprises souhaitant porter recours doivent envoyer un mail à l’adresse boc@mfpe.gov.tn et ce avant le 21 juillet 2024, lit-on dans un communiqué publié sur la page du ministère.