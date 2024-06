Signature de l’accord du Global Arabic Bouquet à Tunis

Le protocole d’accord du Bouquet arabe unifié (The Global arabic Bouquet, GAB) a été signé, vendredi après-midi, à la Cité de la Culture à Tunis, entre l’Union des radiodiffusions des Etats arabes (Arab State Broadcasting Union, ASBU), l’organisation arabe des satellites de communication (Arabsat) et “Globecast”, une société française de prestations de services de télécommunication pour l’industrie des médias, essentiellement pour les diffuseurs audiovisuels (chaînes de télévision et de radio).

La cérémonie de signature de l’accord a été présidée par Abdul Rahim Suleiman, directeur général de l’ASBU, Alhamedi Alanezi, président et Directeur général d’Arabsat et Philippe Bernard, président et directeur général de Globecast.

L’accord a été signé en marge de la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision se déroule du 26 au 29 juin 2024, sous le signe du soutien à la Palestine.

Les clauses de l’accord stipulent la distribution du Global arabic Bouquet (GAB) sur diverses plateformes aux téléspectateurs dans le monde entier. Le bouquet arabe est un projet stratégique qui permet de réduire les dépenses énormes payées habituellement par chaque organe membre de l’ASBU, annonce un communiqué de l’ASBU.

Ce nouvel accord avec Globecast vise à offrir de meilleurs services pour le GAB en rajoutant la diffusion sur le réseau numérique terrestre (TNT) de ses plateformes existantes, telles que les plateformes IPTV (Télévision sur protocole internet), TV numérique et OTT (Over The Top). Ainsi les téléspectateurs puissent accéder au bouquet via la plateforme SLING, assez répandue en Amérique, ainsi que l’opérateur britannique FREEVIEW au Royaume-Uni, en plus d’une application dédiée au système Roku adopté par les opérateurs aux États-Unis, en Amérique latine, au Royaume-Uni, en France et dans d’autres pays.

Le “Global arabic Bouquet” fournit, depuis 20 ans, des services aux expatriés arabes et aux arabophones du monde entier ce qui a permis aux chaînes satellitaires publiques arabes de contribuer à réduire le fossé entre les Nations et à promouvoir les échanges culturels et civilisationnels et à soutenir les efforts à instaurer les valeurs de paix et d’amitié internationale.

Créé en 1976, Arabsat est une initiative lancée par 21 pays arabes et appartient entièrement à la Ligue arabe. Il est considéré comme le premier fournisseur de services par satellite dans le monde arabe et jouit d’une position avancée parmi les opérateurs de satellites dans le monde.

Grâce à une flotte de 8 satellites, équipés de technologies de pointe, Arabsat est en mesure de fournir un spectre complet de diffusion de télévision et de radio, de télécommunications, de haut débit, de solutions avancées de réseau de transmission de données, ainsi qu’une gamme de services d’écosystème de satellites ainsi que des services de communication multicanaux, en plus des services Internet pour les entités gouvernementales et commerciales de la région MENA.

L’ASBU est une organisation professionnelle arabe fondée en 1969 en vue de renforcer la coopération interarabe dans le secteur de l’audiovisuel, Radio et télévision. L’Académie de l’Asbu, lancée en avril 2017, propose régulièrement des sessions de formation en vue de développer les compétences des professionnels de l’audiovisuel, un secteur basé sur le numérique et qui est en perpétuelle mutation. L’Académie est dotée d’équipements ultra modernes, des studios numériques HD et des salles pour les activités multimédias et conférences.

Depuis sa création en 1981, le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé à Tunis abritant le siège de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU). En 2015, le Festival est devenu un évènement annuel.

Le Festival est organisé par l’ ASBU en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et “Arabsat”.