Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu, mardi, à Séoul, en marge de sa participation au premier Sommet Corée-Afrique, avec le président de la République du Kenya, William Ruto.

Hachani a, à cette occasion, souligné la disposition de la Tunisie à renforcer les relations de coopération avec le Kenya dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé et de la digitalisation, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

A ce propos, il a précisé que l’organisation, à l’avenir, de la première Commission mixte entre les deux pays sera l’occasion de consolider la coopération bilatérale et de créer une dynamique économique durable.

De son côté, le président kenyan a fait part de la volonté de so pays de renforcer la coopération avec la Tunisie, affirmant que les efforts se poursuivent pour inaugurer l’ambassade de Kenya à Tunis.

Il a, en outre, souligné la nécessité d’intensifier la coordination entre les deux pays au sein de l’Union africaine pour faire face aux défis communs, dont la lutte contre les changements climatiques.

Selon le communiqué, l’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et de la ministre de l’Economie et de la Planification Feriel Ouerghi.

Le chef du gouvernement conduit la délégation tunisienne au premier Sommet Corée-Afrique qui se tient à Séoul.