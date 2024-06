Rencontre Annuelle “Point Doc” : Focus sur la justice et la production documentaire

La quatrième édition de la rencontre annuelle des professionnel(le)s du Documentaire “Point Doc” se tiendra du 20 au 22 juin 2024 à la Cité de la Culture “Chedly Kelibi” de Tunis, autour du thème “Justice”, faisant du film documentaire un moyen de lutte contre guerres et injustices, et de promotion des valeurs de paix et de tolérance, informe l’association Doc House Tunisie.

Ce “Focus sur le documentaire” vise à renforcer l’écosystème de la production documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord. Point Doc propose une programmation variée pour décrypter l’industrie du film documentaire tout en offrant aux cinéastes émergent.e.s une plateforme de discussions sur des sujets pertinents pour la communauté locale et régionale.

Organisé par Doc House Tunisie, “Point Doc” dont la programmation sera dévoilée prochainement est une rencontre annuelle qui aspire à renforcer l’écosystème de la fabrication de films documentaires en Tunisie et au Maghreb. Il s’agit de trois journées pendant lesquelles, professionnel(le)s, festivals, chaînes de TV, mécènes, organisation et institutions de film tunisien(ne)s, régional(e)s et international(e)s se rencontrent dans le but de mettre sous la loupe les problématiques urgentes et importantes liées au documentaire dans un contexte mondial en perpétuel changement.