Un colloque sur la gestion et la valorisation du patrimoine culturel dans les pays arabes, a été tenu, jeudi, au site archéologique d’Oudhna (gouvernorat de Ben Arous), dans le cadre de la célébration de la 33ème édition du mois du patrimoine.

Les travaux de cette manifestation, organisée à l’initiative de la direction générale du patrimoine au ministère des affaires culturelles, en coopération avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) et l’Institut National du Patrimoine (INP), ont enregistré la participation de plusieurs experts venus d’Egypte, Maroc, Algérie, Mauritanie, Jordanie, Syrie et Tunisie ainsi que des représentants de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Le directeur général de département du patrimoine au ministère des affaires culturelles Fethi Kouched a souligné, à l’Agence TAP, que ”la diversité et la richesse de notre patrimoine matériel et immatériel nous obligent aujourd’hui à le mettre en avant d’une manière nouvelle et différente de ce qui existait”.

Il a évoqué, dans ce sens, l’importance de ce patrimoine qui doit être exploité en tant que vecteur du développement durable, précisant que la bonne gestion du patrimoine culturel et l’investissement dans ce secteur sont réalisables à travers notamment la promulgation de nouvelles lois et législations plus adaptées aux développements et changements.

La même source a ajouté qu’à travers cette manifestation, le ministère de tutelle cherche surtout à sensibiliser sur la valeur de ce patrimoine culturel matériel et immatériel, à établir une approche patrimoniale moderne et participative ainsi qu’à élaborer un programme spécifique du patrimoine basé sur deux objectifs principaux, la protection et la préservation du patrimoine, d’une part ainsi que sa valorisation et son développement d’autre part.