La ministre de l’éducation, Saloua Abassi a déclaré, samedi, que l’introduction de la langue italienne dans les programmes d’enseignement technique prendra en considération les difficultés rencontrées par les apprenants avec l’adoption d’une approche communicative basée sur la conversation.

Lors de sa visite à l’école préparatoire technique de l’Ariana en compagnie du ministre italien de l’éducation et du mérite, Giuseppe Valditara et de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, la ministre a annoncé que cet établissement abritera cette première expérience à travers l’organisation de cours de formation pour tous les éducateurs dans le cadre d’une vision stratégique reliant le monde de la formation à celui des entreprises.

La ministre a affirmé que l’enseignement technique constitue une nouvelle orientation stratégique en Tunisie et un levier de développement. Après avoir inspecté l’atelier de menuiserie du bâtiment et d’électricité industrielle, où elle a conversé avec des élèves, a appelé à rappeler les enseignants à la retraite pour mettre à profit leur expérience.

La ministre avait, auparavant, effectué une visite au lycée Nasr relevant du commissariat régional de l’éducation de l’Ariana où elle a assisté et la délégation l’accompagnant à une leçon modèle présenté par le professeur d’italien, Hajar Awadi et axée principalement sur la communication orale en langue italienne et l’écoute des élèves.