Le marché boursier a retrouvé des couleurs au terme de cette dernière semaine du mois de décembre, profitant de la bonne orientation de la quasi-totalité des indices sectoriels. L’indice de référence a signé une avancée de 1,6% à 8750,6 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur l’ensemble de l’année 2023, le Tunindex a cumulé une performance modeste de 8,1%, contre un rendement de 15,1% sur l’année 2022.

La semaine écoulée a connu une accélération notable du rythme des échanges. Profitant d’un marché des blocs bien animé, le volume échangé sur la semaine est ressorti à 88,7MD, soit une moyenne quotidienne de 17,7MD.

Les transactions de blocs qui ont eu lieu sur la semaine ont porté sur les titres suivants :

SOTUVER (3 transactions de blocs pour un montant de 29,3MDt),

AMEN BANK (une transaction de blocs portant sur une enveloppe de 5,8 MD),

TPR (une transaction de blocs pour une somme de 4,5 MD) et

MAGASIN GENERAL (une transaction de blocs portant sur un montant de 2,5 MD).

Analyse des valeurs

Le titre Electrostar s’est offert la plus forte hausse de la semaine. L’action du spécialiste de l’électroménager a réalisé une envolée de 12% à 0,280 D. Les volumes traités sur le titre ont été anémiques (d’à peine mille dinars).

Le titre TELNET HOLDING a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a inscrit une performance de 8,5% à 7,700 D. Sur la semaine, la valeur a brassé un flux global de 1,6MD.

Le titre SIPHAT a connu la correction la plus sévère de la semaine. L’action du laboratoire pharmaceutique public a régressé de 11,9% à 3,760 D, sans faire l’objet de transactions.

Egalement dans le rouge, le titre UADH a trébuché de 10,5%, terminant la semaine à 0,680 D. L’action du holding a mobilisé des échanges hebdomadaires limités de 122 mille dinars.

SOTUVER a été la valeur la plus active de la semaine. L’action du spécialiste du verre creux a fait du surplace sur la semaine à 12,000 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 30,2MD

Les nouvelles du marché

Attijari Bank: La banque a annoncé une augmentation en numéraire de son capital social. Cette opération est réservée intégralement à son personnel actif et permanent et à celui de ses filiales, de 6 290 015 dinars, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28/11/2023 et ouverte à la souscription le 19/12/2023, conformément au prospectus abrégé d’émission visé par le CMF en date du 05/12/2023 sous le N° 23-1112, a été réalisée par l’émission de 1 258 003 actions nouvelles au prix d’émission de 39,100 dinars chacune, soit 5 dinars de valeur nominale majorée d’une prime d’émission de 34,100 dinars.

Le capital social d’Attijari Bank est ainsi porté de 203 709 985 dinars à 210 000 000 dinars divisé en 42 000 000 actions nominatives de nominal 5 dinars chacune.

SAH Lilas : arrivée à terme d’un contrat d’apport de liquidité

Le contrat d’apport de liquidité conclu avec l’intermédiaire en Bourse MAC SA afin d’assurer la liquidité et la régularité de cotation du titre Société d’Articles Hygiéniques-SAH- est arrivé à échéance le 27-12-2023, indique la bourse de Tunis.